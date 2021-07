Manca davvero poco all’evento Unpacked dell’11 agosto, che non vedrà tra i protagonisti il Samsung Galaxy Note 21. Sul suo blog ufficiale il colosso di Seul ha confermato la cosa, affermando che, invece di presentare un Galaxy Note quest’anno, le principali funzioni più amate della serie verranno implementate su altri smartphone. Il Samsung Galaxy Note 21 potrebbe essere stato soltanto congelato, forse per la crisi mondiale dei chip che sta imperversando (tutt’altro che risolta, c’è chi ipotizza andrà avanti ancora per qualche mese, almeno fino alla fine dell’anno).

La SPen arriverà sui dispositivi pieghevoli del produttore asiatico, così da sfruttare l’ampio display che questo tipo di smartphone è solito offrire. Sarà importante capire come il tocco della penna possa non danneggiare uno schermo morbido come quello di uno smartphone pieghevole, e se saranno previste azioni da remoto tramite la connettività Bluetooth (come nel caso dei Note delle passate generazioni, volendovi fare un esempio pratico). Il colosso di Seul, per adesso, si è limitato ad affermare che non ci sarà alcun Samsung Galaxy Note 21 quest’anno, senza scendere troppo nei particolari.

La serie potrebbe essere solo stata temporaneamente sospesa, per poi ritornare l’anno prossimo, magari con il nome di Samsung Galaxy Note 22 (chiaro che la società sudcoreana volesse anche capire che impatto potranno avere i dispositivi pieghevoli abbinati alla SPen, e che il Samsung Galaxy Note 21 sarebbe stato d’intralcio allo scopo). Chi voleva puntare sul phablet con penna del produttore asiatico dovrà decidere se investire i propri soldi su uno dei due smartphone pieghevoli che verranno probabilmente presentati il prossimo 11 agosto all’evento Unpacked, o se guardare altrove, a prodotti di altri brand con caratteristiche più o meno simili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.