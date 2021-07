Senza Joey Jordison probabilmente non potremmo parlare dei più grandi successi degli Slipknot, la band di Des Moines capitanata da Corey Taylor che ha contribuito all’approdo mainstream dell’alternative metal. Brani viscerali e violenti, che però non nascondono una certa profondità né una certa ricerca del suono, checché ne dicano i detrattori del metallo. Gli Slipknot dettano legge dagli esordi, grazie alla voce di Corey che riesce a falciarti la testa.

Wait And Bleed (1999)

Tutti ci riconosciamo nel suicida che “aspetta e sanguina” e s’illude di morire, dedicando i suoi ultimi pensieri al mondo. Le mitragliate di Joey Jordison si alternano a improvvisi dimezzamenti feroci, lucidati dalla performance di Corey Taylor con il risultato di un brano perfetto e sporco, perfettamente sporco.

Offerta Slipknot Crossover/Nu Metal

CD

People = S*it (2001)

Con People = S*it gli Slipknot sparano a zero contro tutta l’umanità colpevole di avere il potere di distruggere e corrompere tutto ciò che trova, specialmente il pianeta Terra. L’uomo è ingrato verso un mondo che lo ospita, e lo distrugge nel nome di interessi e vizi che vincono sempre sul buonsenso. Il brano è contenuto nel capolavoro Iowa (2001).

Iowa Audio CD – Audiobook

04/13/2007 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Duality (2004)

“I push my fingers into my… “, lo cantiamo tutti, prima dell’ingresso di Joey Jordison con quel pattern singhiozzante e pieno di groove, impreziosito dalla doppia cassa che non manca mai nei brani della band di Des Moines. Corey Taylor canta con terrore un dialogo con se stesso, e l’altra parte vorrebbe essere più libera.

Before I Forget (2004)

È difficile capire se Before I Forget è un successo per il video in cui gli Slipknot si sono mostrati per la prima volta senza maschera o per l’intera struttura del pezzo. Certo è che il singolo è un capolavoro pop metal.

Psycosocial (2008)

Tra i più grandi successi degli Slipknot, Psychosocial – come il titolo suggerisce – è un manifesto di rabbia e disgusto, con una feroce performance di Joey Jordison e delle chitarre di Mick Thomson.