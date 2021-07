Possiamo considerare il Fitbit Versa 2 lo smartwatch dell’estate 2021. L’orologio si presenta elegante e multifunzionale, adatto per monitorare l’attività fisica e dotato anche della nota assistente Alexa di Amazon. Ebbene, quest’oggi 28 luglio, il fantastico wereable è disponibile in super offerta su Amazon all’imperdibile prezzo (il più basso di sempre sull’e-commerce) di 119,90 euro, anziché di 199,95 euro di listino, con cinturino color bordeaux e cassa in oro rosa. Insomma, si tratta di una promozione da non lasciarsi scappare. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, vediamo insieme le principali specifiche tecniche del wearable della società statunitense con sede a San Francisco, California.

Il Fitbit Versa 2 è tra gli indossabili più interessanti sull’intero mercato. Tra le diverse funzionalità in risalto spicca l’integrazione di Alexa, che risponderà a tutte le vostre domande, il supporto a Spotify per riprodurre la musica, il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica con 15 modalità di allenamento, gli esercizi guidati per la respirazione, il chip NFC per effettuare pagamenti digitali e tanto altro ancora. Grazie alla modalità schermo sempre acceso, potrete avere le informazioni principali sempre a portata di polso. Il device è resistente all’acqua fino a 50 metri, è in grado di rilevare la frequenza cardiaca, offre punteggi tutti i giorni sulla qualità dell’attività fisica e del sonno, include app, notifiche e consente di archiviare fino a 300 brani musicali.

Lo smartwatch Fitbit Versa 2 integra a bordo una batteria (a polimero di litio) che dura più di 6 giorni. Il tempo di ricarica va da 0 a 100% in sole 2 ore. L’orologio è dotato di interessanti componenti e sensori come l’accelerometro a 3 assi, il monitoraggio ottico del battito cardiaco, l’altimetro, il sensore di luce ambientale, il motore a vibrazione, l’antenna Wi-Fi (802.11 b/g/n), la connettività Bluetooth 4.0, il sensore per i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) ed il microfono integrato. Insomma, tutto ciò viene offerto su Amazon al prezzo di 119,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce. Per giunta, se siete abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.