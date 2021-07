De André#De André Storia Di Un Impiegato, è il nuovo film su Fabrizio De André, in arrivo ad ottobre al cinema. Lo annuncia Nexo Digital.

Dopo il successo di Principe Libero e Il Concerto Ritrovato, un nuovo tributo a Fabrizio De André arriverà nelle sale cinematografiche italiane nel mese di ottobre. Il film De André#De André Storia Di Un Impiegato sarà disponibile per la visione per soli tre giorni nelle sale aderenti.

De André#De André Storia Di Un Impiegato è l’omaggio musicale e personale di un figlio all’eredità artistica, politica e umana di un grande cantautore, testimonianza di un rapporto d’amore profondo. Un film di Roberta Lena con Cristiano De André, per la produzione artistica e gli arrangiamenti di Cristiano De André e Stefano Melone, con la partecipazione di Dori Ghezzi e Filippo De André.

“Mio padre è una tachipirina per l’anima!”, le parole di Cristiano De André, che ha lavorato ad un altro documentario per ricordare suo padre, uno dei più grandi artisti della tradizione musicale italiana. Il film sarà al cinema dal 25 al 27 ottobre 2021 e sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre.

“Voi non avete fermato il vento gli avete fatto perdere tempo”, diceva Fabrizio De André rivolto al potere parlando di cosa era rimasto del ’68. Il titolo del film prende s’ispira all’album Storia Di Un Impiegato – scritto nel 1973 con Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani.

“Già è stato difficile da borghese diventare anarchico, ma il vero lavoro è stato da individualista diventare collettivista”, spiegava.

Memorie e sentimenti che hanno ispirato tanti artisti ma prima di tutto la famiglia di Fabrizio De André troveranno posto nel racconto del nuovo film.

All’epoca della nascita del disco, i più grandi artisti di quel tempo si recavano nella casa di De André di Portobello in Sardegna. Cristiano, il figlio di De André, all’epoca era solo un bambino ma si trovava già immerso nella musica. Fondamentale è stato il suo contributo: con i suoi racconti ha contribuito alla ricostruzione di quegli anni che trovano spazio nel film.