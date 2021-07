Come è morto Joey Jordison degli Slipknot? Sul web si apprende della notizia della sua prematura scomparsa. Il musicista e fondatore del gruppo ha lasciato questa vita a soli 46 anni.

Joey Jordison era il batterista e il fondatore della band heavy metal statunitense. Aveva fondato gli Slipknot nel 1995 insieme al percussionista Shawn Cruhan e al bassista Paul Gray. Ha suonato nel gruppo dal 1995 al 2013, poi lo ha lasciato misteriosamente.

Come è morto Joey Jordison degli Slipknot? Aveva dichiarato, diversi anni fa, di soffrire di mielite trasversa, una malattia neurologica spesso associata alla sclerosi multipla ma non è certo che sia questa la causa della sua scomparsa. Ciò che è noto al momento sulla morte di Joey Jordison è quanto comunicato dalla sua famiglia nella nota ufficiale divulgata nelle scorse ore.

Il batterista si è spento nel sonno e non ha sofferto al momento del trapasso. “La morte di Joey ci ha lasciato con un grande vuoto nei nostri cuori e un sentimento di tristezza indescrivibile, tristezza che ha colpito tutti quelli che conoscevano Joey, che capivano la sua arguzia, la sua personalità gentile, il suo cuore enorme e il suo amore per la famiglia e per la musica”, si legge nella nota dei suoi familiari che comunicano con queste parole colme di dolore la scomparsa del musicista.

Nel gruppo degli Slipknot, nel momento del suo abbandono, è stato sostituito da Jay Weinberg. In un primo momento non sono state fornite spiegazioni a proposito della sua dipartita, giunte solo qualche tempo dopo con la comunicazione relativa alla malattia che gli aveva già impedito l’uso delle gambe.