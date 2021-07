Chicago Fire 8 si prepara a tirare il freno. Dopo queste prime settimane di messa in onda con un triplice episodio, dalla prossima settimana, il 4 agosto, andrà in scena con solo due. A tenere compagnia al pubblico di Italia1 ci saranno gli episodi 8 e 9 dal titolo “Vedere per credere” e “La magia dei migliori amici”, cosa ne sarà dei protagonisti della serie?

Le prime anticipazioni degli episodi del 4 agosto di Chicago Fire 8 rivelano che la squadra scopre che un’azienda produce mobili infiammabili scoprendo che si tratta della stessa azienda proprietaria della fabbrica di materassi dove è morto Otis. Chi ha seguito la serie sa bene che il loro collega si è spento nell’incredibile primo episodio della stagione, cosa succederà in questi nuovi episodi?

Intanto, Dawson è a Chicago per un ballo di beneficenza e invita Casey che non vorrebbe andare, ma si lascia convincere da Brett.

Prima di assistere questi due nuovi episodi, Chicago Fire 8 tornerà in onda oggi, 28 luglio, con tre nuovi episodi in cui non mancheranno le rivelazioni ma anche i problemi per i nostri pompieri. Ad aprire la serata intorno alle 21.30 circa sarà l’episodio numero 5 dal titolo “Allacciate le cinture” in cui Kidd deve mettersi alla prova alla National Firefighter Leadership Conference mentre il resto della squadra si imbatte in due carcasse di auto stranamente simili.

A seguire andrà in scena l’episodio dal titolo “Qualcosa non ha funzionato“, in cui la Squadra viene chiamata per una casa in fiamme. In seguito all’incendio morirà un’anziana signora, la nonna di Trevor, un bambino che al momento era da un amico. In Benvenuti nella città dei pazzi, infine, durante un’emergenza, Herrmann ha una discussione con un agente di polizia che lo denuncerà per aggressione e metterà a repentaglio il suo grado di tenente.