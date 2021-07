Alla fine dei conti è confermata la presenza di un canale DAZN su digitale terrestre ma non esattamente nelle modalità in cui molti si aspetterebbero. Non si tratterà di una rete visibile a tutti e solo con il proprio apparecchio televisivo ma di un canale di emergenza previsto ufficialmente per alcune zone specifiche del paese.

Già nelle settimane scorse si era parlato dell’accordo tra DAZN e il gruppo Cairo per una rete di backup in caso di emergenze di natura tecnica. Ora, dopo l’intervento dell’Antitrust per tutelare i diritti di ogni potenziale cliente della piattaforma pure residente in zone svantaggiate dal punto di vista dell’infrastruttura, ecco che la soluzione è stata meglio delineata e confermata nelle modalità di seguito esposte.

Un canale DAZN su digitale terrestre sarà assicurato proprio per gli utenti che vivono nelle cosiddette aree bianche, dove l’accesso alla banda larga è limitato o del tutto precluso. Per la visione delle partite sarà dunque necessario un decoder che verrà fornito dalla stessa DAZN. L’apparecchio somiglierà in tutto a quello in uso per TIM Vision ma senza la personalizzazione dell’operatore di telefonia, per quanto fornito proprio da quest’ultimo. Per fruire del dispositivo non dovrebbero esserci dunque costi aggiuntivi rispetto a quelli dell’abbonamento. La consegna delle soluzioni hardware dovrebbe dunque avvenire a partire dal prossimo 10 agosto, su richiesta dei clienti in base alle specifiche esigenze e terminare entro l’inizio del campionato previsto per il giorno 22 del prossimo mese.

Anche se ci sarà un canale DAZN sul digitale terrestre nelle ormai note aree bianche, cosa succederà nel caso in cui ci saranno più partite in un determinato orario? Purtroppo la rete messa a disposizione resta solo una e dunque, di volta in volta, si effettueranno delle scelte sulla base magari del maggior seguito di alcune squadre rispetto ad altre.