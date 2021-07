Sta creano ansie eccessive la storia dell’asteroide 2014 un2671 verso il Sole, con alcuni titoli da parte di testate nazionali che sembrano preannunciare un disastro imminente. Ora, se da un lato è vero che questo “oggetto volante” abbia dimensioni non indifferenti, in riferimento al suo diametro da 200 km circa, allo stesso tempo è vero che l’avvicinamento al Sole ha un potenziale impatto inferiore a quanto si possa immaginare. Se non altro, perché il diametro di quest’ultimo è pari a circa 1.400.000 km.

Chiarimenti sull’asteroide 2014 un271 in marcia verso il Sole

Come ribadito a suo tempo, a proposito di un altro asteroide che in quel caso veniva annunciato vicino alla Terra, anche con 2014 un271 si assiste alla solita strategia di alcuni giornali, pronti a sparare titoloni che ricordano lo scenario dei film americani incentrati su disastri di vario tipo. Ecco perché si rende necessario un chiarimento, soprattutto considerando la storia dei recenti frammenti di una meteora che sono stati avvistati non lontano da Oslo, in Norvegia.

L’asteroide 2014 un271 dovrebbe essere composto da roccia, ghiaccio, metano, azoto e anidride carbonica. In caso di avvicinamento al Sole, con ogni probabilità andrà totalmente (o quasi) in decomposizione a causa delle temperature raggiunte. Insomma, tanto rumore per nulla, in relazione ad un evento sì rilevante per gli addetti ai lavori, ma non certo per noi comuni mortali. O, quantomeno, non in termini significativi, se pensiamo al fatto che la storia non avrà conseguenze per noi.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime settimane e soprattutto quale sarà l’evoluzione per l’asteroide 2014 un271, ma allo stato attuale occorre gettare acqua sul fuoco. Vi terremo aggiornati appena avremo qualche informazione extra sull’avvicinamento dell’asteroide al Sole, fermo restando che non ci sono motivi per essere ansiosi.