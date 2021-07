Anastasio in tour nel 2022: sono state ancora posticipate le date inizialmente attese per il 2020 e rimandate al 2021. I concerti di Anastasio avrebbero dovuto far seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Rosso Di Rabbia.

Inizialmente in programma per il mese di ottobre 2020, il tour di Anastasio è stato posticipato ad ottobre 2021. Ora arriva una nuova comunicazione sullo slittamento degli appuntamenti: sono tutti rimandati all’aprile del 2022.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, non sarà infatti possibile per l’artista tenere fede agli appuntamenti in programma per l’autunno. Il suo è tra le tournée che vengono rimandate, data l’impossibilità di garantire il corretto distanziamento e l’adeguato spazio atto ad accogliere i suoi fan.

Le date dell’AttoZero Tour di Anastasio si spostano quindi al mese di aprile del prossimo anno. I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi show.

Anastasio in tour nel 2022: i concerti inizieranno il 6 aprile da Bologna per proseguire il 7 aprile verso Firenze e il 14 a Milano. Il 15 aprile Anastasio si esibirà a Venaria Reale e il 22 a Padova. Il 23 aprile sarà a Trento e il 28 a Napoli. Due i concerti in programma a Roma: il 29 e il 30 aprile Anastasio sarà allo Spazio Rossellini.

Di seguito il calendario completo degli appuntamenti di recupero delle date di ottobre, indicate in corrispondenza per comprendere quale data va aa sostituire il concerto per il quale si è già in possesso dei biglietti d’ingresso.

Anastasio in tour nel 2022:



06 aprile 2022 BOLOGNA – ESTRAGON (recupero del 07 ottobre 2021)

07 aprile 2022 FIRENZE – VIPER (recupero del 08 ottobre 2021)

14 aprile 2022 MILANO – FABRIQUE (recupero del 14 ottobre 2021)

15 aprile 2022 VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del 13 ottobre 2021)

22 aprile 2022 PADOVA – HALL (recupero del 17 ottobre 2021)

23 aprile 2022 TRENTO – SAMBAPOLIS (recupero del 16 ottobre 2021)

28 aprile 2022 NAPOLI – DUEL (recupero del 21 ottobre 2021)

29 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 22 ottobre 2021)

30 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 23 ottobre 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.