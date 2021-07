Come annunciato nei giorni precedenti, la sindaca di Roma Virginia Raggi premia i Maneskin con la Lupa Capitolina, la massima onorificenza che la Capitale consegna a personaggi illustri e particolarmente meritevoli. In queste ore la band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si trova nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio per la cerimonia.

Virginia Raggi premia i Maneskin

Il video della diretta in cui Virginia Raggi premia i Maneskin è stato trasmesso sulla pagina Facebook della sindaca di Roma. Alla band romana sono state rivolte parole di encomio per il successo ottenuto nell’ultimo anno di attività, a partire dalla vittoria al Festival di Sanremo e con la conquista dell’Eurovision Song Contest 2021.

Oggi la band di Damiano David è conosciuta a livello internazionale e sta continuando a registrare successi dopo la pubblicazione del nuovo singolo I Wanna Be Your Slave. Grazie alla loro ribalta in Italia si è riacceso il dibattito sul rock, musica che Virginia Raggi indica come “carica di energia e libertà”. Poco prima della cerimonia, i Maneskin si sono affacciati dal balcone capitolino con vista sui Fori Imperiali per le foto di rito.

“Grinta, passione e straordinario talento: in una parola Måneskin. Oggi abbiamo il piacere di ospitare in Campidoglio questo gruppo di giovanissimi artisti romani che sta catturando il mondo con una musica carica di energia e libertà.

In Aula Giulio Cesare consegniamo a Vittoria, Damiano, Ethan e Thomas la Lupa capitolina, simbolo storico di Roma.

La band, in pochissimo tempo, ha scalato le classifiche internazionali e oggi grazie a loro la Capitale e l’Italia tornano sul tetto del mondo.

Complimenti ragazzi! Roma è orgogliosa di voi”.

I Maneskin e la città di Roma

Al termine della cerimonia i giornalisti presenti hanno rivolto alcune domande alla band. Trattandosi di un riconoscimento da parte della città di Roma, non è mancata la domanda sul rapporto tra i Maneskin e la Capitale. Damiano David ha preso la parola e ha raccontato che in più occasioni sono arrivate proposte di trasferimento in altre città: “Ma noi siamo attaccati alla nostra città con le unghie e con i denti“, perché “qui siamo cresciuti”.

A nome della città di Roma, quindi, Virginia Raggi premia i Maneskin e la band annuncia a sorpresa una nuova data: dopo i sold out i Maneskin suoneranno al Circo Massimo il 9 luglio 2022.