Il nuovo manager dei Maneskin ha un nome e un volto, quello di Fabrizio Ferraguzzo. L’apprezzato produttore discografico italiano ha preso il posto di Marta Donà, che con la sua agenzia di management ha seguito i Maneskin fino a qualche settimana fa.

Dagli esordi, dai primi passi compiuti nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a X Factor, fino all’Eurovision Song Contest 2021 che li ha visti trionfare per riportare l’evento in Italia. Con la guida di Marta Donà, il gruppo ha trionfato anche al Festival di Sanremo con il brano Zitti E Buoni.

Mentre annunciano un concerto-evento al Circo Massimo di Roma in programma per il prossimo anno, viene smentita ufficialmente la notizia secondo la quale i Maneskin verranno seguiti da Simon Cowell, noto per essere stato il manager degli One Direction.

Il nuovo manager dei Maneskin oggi ha finalmente un nuovo e un volto, ma non quello del papà di X Factor. Sarà Fabrizio Ferraguzzo a seguire la band con la sua agenzia di management, Exit, e a prendere il posto de La Tarma. Exit Music Management nasce oggi, nasce appositamente per accogliere i Maneskin.

Sono loro infatti i primi, e al momento gli unici, artisti a firmare con Fabrizio Ferraguzzo che da adesso in poi non si limiterà a seguirli da punto di vista musicale ma ne assumerà la piena gestione.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non avevano commentato in alcun modo l’addio a Marta Donà che si era detta dispiaciuta di perdere i Maneskin lo scorso giugno.

“Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui”, diceva la manager sui social che “con il cuore spezzato” lasciava andare gli artisti verso nuove strade musicali.

“Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”, le sue parole in un post.