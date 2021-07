Il Samsung Galaxy S21 FE è tra i dispositivi più attesi del produttore asiatico, che sarebbe dovuto arrivare, almeno come si diceva, l’11 agosto, insieme ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, cosa che non si verificherà per via della carenza mondiale di chip, che ha costretto l’OEM ad una scelta ben precisa. Il leaker Roland Quandt, ad ogni modo, ha dato buone notizie in merito alla produzione del Samsung Galaxy S21 FE, che, dopo un certo periodo di pausa, è finalmente ripresa. Qualunque fosse il problema del colosso di Seul, le criticità sono ormai superate.

Samsung Galaxy S21 FE production is now officially back on track. — Roland Quandt (@rquandt) July 26, 2021

Dal canto suo, l’azienda sudcoreana non si è espressa formalmente sulla vicenda, non confermando, nè tanto meno smentendo le voci che si sono rincorse nell’ultimo periodo. Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere spinto da un processore octa-core con velocità di frequenza massima di 2.8GHz, 8GB di RAM ed una memoria interna da 128 e 256GB. Il telefono includerà uno schermo SuperAMOLED Infinity-O da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, un lettore di impronte digitali in-display, la connettività 5G, il Wi-Fi 6, l’NFC, l’USB-C, il GPS ed il Bluetooth 5.2. Non mancheranno a bordo la certificazione IP68 contro liquidi e polveri, gli altoparlanti stereo, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica wireless e cablata a 45W.

Come potete notare, parliamo di uno smartphone davvero molto completo, che non ci stupisce gli utenti stiano aspettando con una certa trepidazione. Adesso che la produzione del Samsung Galaxy S21 FE è finalmente ripartita possiamo anche provare ad ipotizzare di vederlo arrivare prima di quel che si pensava fino a poco fa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.