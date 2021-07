Quando inizia X Factor? C’è una data per l’edizione che stravolge le regole, la più attesa degli ultimi anni. Non solo un cambio al vertice, anche lo stravolgimento delle regole della gara stessa che sospende le categorie.

Cambia il conduttore: dopo 10 anni alla guida del talent show di casa Sky, Alessandro Cattelan lascia. Al suo posto l’attore romano Ludovico Tersigni che sembra già essere molto apprezzato sui social. Sicuramente c’è fiducia da parte del pubblico di Sky Uno ma come se la caverà alla conduzione del programma?

Il confronto con Cattelan sarà inevitabile ma Ludovico promette di non far rimpiangere nulla della vecchia conduzione. Bisognerà però aspettare il mese di settembre per vederlo alla prova con i nuovi concorrenti e con la gestione dei giudici.

Quando inizia X Factor è già noto. La data della prima puntata su Sky Uno e NOWTV è quella del 16 settembre. Si parte con casting per giungere fino ai Live Show in diretta.

“Come as you are”, è il claim della nuova stagione di X Factor, che richiama un epocale pezzo dei Nirvana e che è qui una vera dichiarazione di intenti. Gli aspiranti concorrenti del programma hanno da portare solo se stessi e la propria musica, per la prima volta senza essere suddivisi per categorie.

X Factor Italia infatti rinuncia alla suddivisione per categorie: è il primo anno che succede una cosa del genere che porterà ad un sostanziale stravolgimento della gara. Tutti contro tutti: l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali porta a sfide l’uno contro l’altro, nessuno escluso.

Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika sono confermati al tavolo dei giudici nella prima edizione di X Factor al mondo che accantona la storica suddivisione per categorie di sesso, età e formazione musicale. Ai giudici la completa libertà di selezionare i propri concorrenti senza tener conto di età né sesso.

La decisione sui 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale; una sola regola fissa: ogni giudice dovrà scegliere 3 concorrenti di cui almeno un solista e almeno una band.