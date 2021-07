Al giorno d’oggi non si può certamente fare a meno della connessione internet. Di questo ce ne siamo resi conto un po’ in tutto il mondo, anche grazie a uno sviluppo tecnologico che ha ben pochi eguali. Nel corso degli ultimi tempi, però, c’è un nuovo standard che sta sicuramente portando tanto scompiglio in questo settore: stiamo facendo riferimento al 5G, che promette di navigare a una velocità ancora maggiore.

Per chi non ha ancora fatto il passaggio al 5G, è interessante valutare con cura quello che è lo strumento fondamentale per testare la velocità di internet all’interno della propria abitazione piuttosto che nel proprio ufficio. In realtà, si tratta di un vero e proprio gioco da ragazzi, dato che è sufficiente collegarsi all’indirizzo www.speedcheck.org, come riporta Tapplayer, e in men che non si dica si potrà effettuare un test completo di dati in tempo reale sui dati di latenza, su quelli download e pure su quelli di upload.

Il lancio di un nuovo device che supporta il 5G

L’offerta di smartphone che sono compatibili con questo nuovo standard, intanto, aumenta in misura sempre maggiore. OnePlus, infatti, ha comunicato in via ufficiale l’arrivo del nuovissimo smartphone OnePlus Nord 2. Si tratta di un device che verrà lanciato sul mercato il prossimo 28 luglio, ad un prezzo piuttosto interessante (399 euro) sia per la versione base, che per la versione più potente (499 euro con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria).

Il marchio cinese ha messo in evidenza come, in sostanza, questo nuovo device rappresenti molto semplicemente un update della prima generazione, potendo contare in modo particolare su delle performance migliori sia in riferimento alla fotocamera che alla durata della batteria.

In tutti i vari test che sono stati portati a termine fino a questo momento da parte di una società specializzata, il dispositivo OnePlus Nord 2 riesce davvero ad eccellere rispetto a tutti gli altri smartphone che si pongono nella medesima fascia di prezzo, sia dal punto di vista dell’autonomia che per quanto concerne la conversazione, ma anche la navigazione online e lo standby. D’altro canto, il marchio OnePlus ha fatto grandi passi in avanti anche in riferimento alla serie 9 OnePlus, con una serie di innovazioni importanti.

Le caratteristiche tecniche

Questo nuovo device che supporta il 5G, tra l’altro, può contare su un ottimo schermo Amoled da 6.43 pollici, con una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, con tante innovative funzionalità e strumenti di visione, come ad esempio l’AI Resolution Boost e l’AI Color Boost. Interessante la fotocamera selfie da 32 MP, con tanto di sensore Sony IMX766 AI da 50 MP.