Ci sono ancora oggi false aspettative in Italia, in merito ad una presunta eclissi lunare in programma il 27 luglio 2021 qui in Italia e nel resto del mondo. In verità, avevamo fornito alcune notizie in merito già la scorsa settimana, provando a spiegare il malinteso di fondo che si cela dietro questa bufala, ma in tanti ancora non hanno ben compreso la situazione secondo quanto raccolto in mattinata. Ecco perché ho deciso di tornare sull’argomento, in modo tale che non si creino false credenze anche nel nostro Paese.

Alcuni chiarimenti sulla presunta eclissi lunare oggi 27 luglio 2021 in Italia

Per farvela breve, ancora una volta, non ci sarà alcuna eclissi lunare oggi 27 luglio 2021 in Italia. Si tratta di un evento che era in programma, in questa giornata, nell’ormai lontano 2018. Alcuni post che girano sui social riportano solo la data e non l’anno, alimentando la notizia falsa secondo cui il tanto atteso evento si possa osservare in serata nei nostri cieli. Le cose non stanno così e bisogna chiarirlo in modo definitivo, visto che in tanti commentano i suddetti post lasciandoci percepire aspettative che non hanno motivo di esistere.

Dunque, quella odierna non è una bufala classica, magari alimentata consapevolmente dalle persone, ma solo una notizia vecchia ricondivisa dalla gente con superficialità, a testimonianza del fatto che spesso e volentieri non si utilizzino i social in modo corretto. A differenza di quanto avviene con altri temi attuali, credere alla fake news dell’eclissi lunare in programma oggi 21 luglio 2021 non comporta danni a tali soggetti, ma è altrettanto doveroso chiarire che tutto ruoti attorno ad un malinteso di fondo.

Insomma, non aspettatevi un eclissi di luna, con ora specifica segnalata da alcune persone. La prossima eclissi lunare, infatti, ci sarà il 19 novembre del 2021, mentre per quella solare dovremo aspettare il 4 dicembre del 2021.