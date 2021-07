Il caso della serie turca If Only aveva fatto notizia un anno fa, quando Netflix decise di cancellarla dopo le pressioni delle autorità locali per rimuovere un personaggio gay dalla trama e la mancata concessione dei permessi per le riprese alla vigilia dell’inizio della produzione. La questione ha aperto un grosso dibattito sull’omofobia nei media, soprattutto in quei paesi che ritengono di dover regolamentare in senso eterodiretto i contenuti culturali (si vedano le nuove leggi in materia in Ungheria, per esempio), ma Netflix ha deciso di non archiviare del tutto il progetto e di produrne una nuova versione, laddove i diritti civili degli omosessuali sono ampiamente riconosciuti.

La serie turca If Only diventa così la spagnola Si lo Hubiera Sabido (in italiano il titolo potrebbe suonare come Se Solo lo Avessi Saputo). L’adattamento sarà prodotto in Spagna da Boomerang TV, che ha già una certa esperienza in questo senso dopo aver adattato il format turco Fatmagül nella serie Alba.

Protagonista di questa nuova versione della serie turca If Only è un viso molto noto al pubblico ispanico e non solo: Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto e protagonista di molte serie come Senza Identità e La Caccia, reciterà nei panni di Emma, ​​una trentenne in crisi delusa dal lungo matrimonio con Nando e dalla loro vita familiare, ormai spenta e monotona. Intrappolata in una routine senza romanticismo né emozione, Emma si rende conto di essersi pentita di quel matrimonio e decide di chiedere il divorzio. Poco dopo, mentre è in viaggio per assistere a una rara eclissi lunare con i suoi amici, un misterioso fenomeno spaziotemporale la riporta indietro di 10 anni al 2008: trentenne intrappolata nel suo corpo da ventenne, avrà una seconda possibilità, quella di sperimentare la propria vita col vantaggio di sapere già cosa le accadrà nel prossimo decennio (da qui il titolo della serie) ed eventualmente di cambiare la rotta del suo destino.

La serie turca If Only è già nel titolo un’allusione al principio delle sliding doors dell’omonimo film con Gwyneth Paltrow. La serie è creata dalla sceneggiatrice turca Ece Yörenç, già responsabile di Fatmagül e Forbidden Love, con il supporto di Ay Yapim. Irma Correa (Alba) è stata incaricata di sviluppare l’adattamento di questa storia romantica sulle seconde possibilità. Nel cast accanto alla Montaner ci saranno Miquel Fernández (Alba, El Nudo) nei panni di suo marito Nando e Michel Noher (La Unidad) sarà Rubén, l’uomo che la protagonista incontrerà nella sua nuova vita. Jael Pascual, Eduardo Lloveras e Bore Buika completano il cast della serie, le cui riprese sono appena iniziate e saranno realizzate tra Siviglia, Madrid e Parigi.