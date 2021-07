Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis ha concluso il ritiro in quel di Dimaro, in Trentino, disputando sul campo di Carciato l’ultima amichevole contro la Pro Vercelli (di Lega Pro), vinta per 1-0 grazie ad una rete (di testa) di Victor Osimhen. Adesso gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti si dovranno preparare per altre due amichevoli di lusso : infatti, gli azzurri dovranno affrontare il Bayern Monaco sabato 31 luglio alle ore 16.30 all’Allianz Arena, ed i polacchi del Wisla Cracovia, mercoledì 4 agosto alle ore 18.00, all’Henryk Reyman Stadium. Entrambe le partite saranno trasmesse su Sky in pay-per-view su Primafila ed il costo del singolo match è di 9,99 euro, iva inclusa.

Dunque, la prima amichevole internazionale del Napoli è contro l’ostico Bayern Monaco, match che si disputerà nel suggestivo Audi Football Summit presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sabato 31 luglio 2021 alle ore 16.30. Proprio contro i bavaresi il tecnico toscano potrà testare i suoi ragazzi ad un certo livello europeo, ottenendo qualche utile risposta anche per il campionato. Il codice di acquisto per vedere questa sfida in PPV è ‘439258’. Quanto alla seconda amichevole internazionale, i partenopei affronteranno il Wisla Cracovia all’Henryk Reyman Stadium mercoledì 4 agosto alle ore 18.00. Per giunta questa partita ha una valenza particolare, in quanto, è stata organizzata per celebrare il 115° anniversario della fondazione del club polacco. Per vedere il match in PPV il codice di acquisto è ‘439269’.

Coloro che sono interessati a comprare le due partite potranno già farlo adesso utilizzando il telecomando, chiamando il numero 199.100.200 oppure tramite l’app Sky accedendo al servizio ‘Fai da te’. Da notare che i prezzi indicati si riferiscono esclusivamente ad abbonamenti residenziali. Dopo questa due amichevoli, precisamente dal 5 agosto, il club azzurro si trasferirà a Castel di Sangro, in Abruzzo, per la seconda parte del ritiro estivo pre-campionato.