In attesa di scoprire come sarà il nuovo iPhone 13, ci sono offerte piuttosto interessanti su Amazon che riguardano l’iPhone 11. Non parliamo dell’ultimo top di gamma di casa Apple, ma resta attualmente ancora uno smartphone piuttosto competitivo sul mercato, grazie ad ottime caratteristiche tecniche e ad un prezzo che tende sempre più a calare.

Il prezzo per iPhone 11 su Amazon a fine luglio

Torniamo sul device, dunque, a distanza di alcune settimane dall’ultimo articolo. Chi vuole quindi tuffarsi nel mondo iPhone provando ad acquistare un prodotto di qualità senza spese da capogiro, l’iPhone 11 può essere considerato il giusto compromesso. Anche quest’oggi ritroviamo infatti un prezzo scontato su Amazon per il modello nero da 64GB di memoria interna, un dispositivo che può essere un’ottima soluzione per chi cerca qualità e risparmio.

Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna per questo iPhone 11 su Amazon. Il dispositivo in questione può essere acquistato al prezzo di 651,99 euro, con uno sconto del 9% rispetto al costo precedente di 719 euro ed un conseguente risparmio di 67 euro circa. Una buna offerta che potrebbe far comodo a molti e ricordiamo come tale device appartenga al servizio Prime di Amazon. Questo gli permette non solo una spedizione gratuita, ma anche la possibilità di riceverlo in pochissime ore direttamente a casa.

Chi non è abbonato a Prime può sempre approfittare della prova gratuita di 30 giorni ed usufruire degli stessi vantaggi. Nel frattempo la disponibilità è immediata, ma potrebbe cambiare nel giro di poco tempo, molto quindi dipenderà dal numero di richieste che arriveranno sul sito di e-commerce per questo iPhone 11 nero da 64GB. Ricordiamo alcune delle specifiche tecniche di questo vecchio top di gamma targato Apple.

Spazio innanzitutto ad un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, ma non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere con la possibilità di resistere in acqua per circa 30 minuti a due metri di profondità. Molto interessante risulta essere anche il comparto fotografico grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine spazio al Face ID ed al chipset A13 Bionic. Sta a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta.