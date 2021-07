Nel trailer de I Bastardi di Pizzofalcone 3 emergono i primi indizi che ci svelano cos’è successo dopo l’esplosione nel finale della seconda stagione. Come ben ricorderete, i nostri protagonisti si erano riuniti per festeggiare la chiusura del caso. Negli ultimi istanti, un forte boato li ha travolti: chi ha messo la bomba? Ma soprattutto, sono riusciti a sopravvivere?

Ovviamente non potrebbe esserci I Bastardi di Pizzofalcone 3 senza Lojacono e la sua squadra e, a giudicare dalle prime immagini che emergono dal trailer, almeno i personaggi principali sono usciti indenni dall’esplosione, seppur riportando qualche ferita.

L’ispettore Lojacono è il primo a dover affrontare la crisi emotiva che affligge i sopravvissuti. I sensi di colpa e le accuse reciproche minano la vita personale e la sfera emotiva di tutta la squadra che non fa che ripetersi un’unica invadente domanda: chi ha messo quella bomba e perché? E spetterà proprio all’ispettore raccogliere i pezzi: per lui e I Bastardi è l’inizio di una lunga e complessa indagine nascosta, facendo i conti con i metodi scorretti e inefficienti di un procuratore venuto da Roma.

Secondo la sinossi dei nuovi episodi, a portare ulteriore scompiglio l’arrivo di un nuovo commissario a Pizzofalcone, Elsa Martini, appena prosciolta da un processo per la morte di un pedofilo. La Martini è stata dichiarata innocente, ma le voci di una vera e propria esecuzione non si sono spente. Intanto la città distesa sotto la collina di Pizzofalcone continua a vivere. In una Napoli sospesa tra tradizione e modernità, incanto e disincanto, bellezza e oscurità, si generano delitti su cui la squadra è chiamata ad indagare. Reati che scaturiscono dal cuore delle miserie umane. Una commedia umana amara, piena di grande verità emotiva.

“Nessuno resterà impunito”, si annuncia nella clip promozionale, rilasciata dalle reti Rai. “I Bastardi stanno per tornare”. Il primo passo di Lojacono e i suoi sarà quello di scoprire chi ha tentato di ucciderli.

Nel cast della terza stagione troviamo: Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d’Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani, Serena Iansiti, Matteo Martari e Maria Vera Ratti. La regia dei dodici episodi, divisi in 6 prime serate, è affidata a Monica Vullo.

Ecco il trailer de I Bastardi di Pizzofalcone 3: la nuova stagione debutterà su Rai1 dal 27 settembre 2021.