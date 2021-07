Dopo un piccolo cameo nella decima stagione anche Delitti in Paradiso 11 potrebbe ospitare ancora Ben Miller, il primo protagonista della serie, cui ne sono succeduti ben tre. Miller non esclude un potenziale ritorno nello show per la seconda volta, nonostante il suo personaggio sia stato ucciso nella terza stagione: come già avvenuto nel capitolo dieci, potrebbe ancora apparire in un flashback.

L’ex Richard Poole di Delitti in Paradiso è ora il protagonista di Professor T, remake inglese di ITV dell’omonima serie, ed è stato il patriarca della famiglia Featherington nel primo format di Shondaland per Netflix, il travolgente successo Bridgerton.

Dopo aver lasciato Delitti in Paradiso nella terza stagione, con la morte di Poole, Ben Miller è tornato sul set della decima ritrovando attori e troupe con cui aveva lavorato per tre anni a Guadalupa e non esclude che possa accadere ancora, in una recente intervista a HELLO!

Non lo so, non si sa mai se sarà possibile tornare dalla morte. In Delitti in Paradiso, sono stato sicuramente ucciso con un bel punteruolo da ghiaccio conficcato nel petto. Ma non si sa mai cosa accadrà.

L’esperienza da guest star in Delitti in Paradiso 10 è stata molto positiva per l’attore, che ha rivisto con piacere i colleghi, in particolare Sara Martins, con cui ha ritrovato quella sensazione di provare “sempre qualcosa di molto, molto speciale nel recitare quelle parti come Richard e Camille“. In generale questo ritorno è sembrato una rimpatriata fra amici, ha spiegato Miller.

Tornare a recitare nelle scene, era proprio come se non ce ne fossimo mai andati. È stato un po’ come la tua riunione di scuola quando ripiombano tutti nello stesso tipo di ruoli. Ti ritrovi con la tua famiglia, i tuoi amici a fare tutti esattamente la stessa cosa. Tutti si comportano esattamente allo stesso modo ed è stato fantastico. È stato fantastico. E la scena è stata davvero, davvero meravigliosamente scritta e gestita così bene.

E chissà che non possa essere il primo film di Delitti in Paradiso, uno speciale natalizio per il decennale della serie, l’occasione per vestire ancora i panni del detective Poole.