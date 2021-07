L’Olimpiade di Tokyo 2020 consacra definitivamente la leggenda di Federica Pellegrini. Nella piscina del Sol Levante Federica Pellegrini ha compiuto un ‘impresa memorabile che la consegna alla storia. Federica Pellegrini ha infatti conquistato la quinta finale olimpica consecutiva nella stessa competizion: i 200 metri stile libero di nuoto.

Un traguardo incredibile che corona una carriera meravigliosa. Federica Pellegrini giunse alla ribalta mondiale conquistando da adolescente la medaglia d’argento ad Atene 2004. A Pechino 2008 l’apoteosi con la conquista del gradino più alto del podio a cinque stelle. Gli anni bui di Federica Pellegrini coincidono con la disfatta di Londra 2012. Finisce nel vortice della depressione e dei gossip. Diventa antipatica ma resta Divina e risorge dalla sue ceneri. Sfiora il bronzo a Rio 2016 ed inquadra nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020 vincendo nel 2018 il titolo mondiale.

La pandemia ferma, insieme a tutto il mondo, Federica Pellegrini ma lei non demorde. Resta concentrata sulla finale olimpica nonostante lo spostamento in avanti di dodici mesi. Una dimostrazione di longevità agonistica, determinazione mentale, capacità di miglioramento del gesto atletico senza uguali. Una storia paragonabile a quella di Pietro Mennea nei duecento metri di atletica leggera.

Federica Pellegrini ha conquistato, non senza qualche brivido nelle batterie, la finale tanto desiderata quinta finale consecutivi nella sua specialità preferita: i duecento metri stile libero. Entra nell’olimpo delle nuotatrici più forti con il settimo tempo. Ovvio che il pronostico penda altrove, ma una finale olimpica può sconvolgere qualsiasi previsione come, nel bene e nel male, sa bene Federica Pellegrini che si batterà contro qualche avversaria che mentre lei trionfava ad Atene 2004 aveva ancora paura di entrare in acqua o nuotava con i braccioli

Punteremo tutti la sveglia per seguire la Divina. In ogni caso siamo già tuti in piedi per applaudire la più grande atleta della storia dello sport italiano e forse anche mondiale. Forza Federica Pellegrini, continua a farci sognare.