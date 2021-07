Proseguono le riprese di Don Matteo 13 a Spoleto, la città umbra che ormai da anni ospita il set di una delle fiction Rai più amate. Secondo quanto riporta il sito SpoletONLine, tanti curiosi si sono ritrovati in piazza Duomo per il nuovo ciak della tredicesima stagione, che dovrebbe andare in onda nei primi mesi del 2022.

Secondo le prime indiscrezioni, si ipotizza la messa in onda già gennaio, mese in cui di consueto inizia la programmazione di Don Matteo.

Tornando alle riprese, la troupe è tornata a girare in centro storico. Come spiega SpoletONLine, sul set sono stati avvistati sia Terence Hill (probabilmente quest’ultimo per girare gli episodi finali prima del suo addio) che Flavio Insinna, di nuovo nei panni del capitano Flavio Anceschi a distanza di 15 anni dall’ultima volta.

Per il suo personaggio ci sono grandi novità in arrivo. Anceschi torna in città ma senza la sua Laura: con lui c’è sua figlia Valentina, “una ragazza all’apparenza solare e piena di vita ma che nasconde in realtà un dolore nel suo passato. Quando scoprirà la verità, Anceschi farà fatica a riconoscere in lei la figlia che ha cresciuto”.

Come riferisce SpoletONLine, nei giorni scorsi, il cast e la Lux Vide, casa di produzione di Don Matteo, si sposteranno nella chiesa di Sant’Eufemia. Le riprese, condizioni meteo permettendo, dovrebbero proseguire a Spoleto almeno fino a sabato 31 luglio. Dopo la pausa nel mese di agosto, il set riaprirà nella città umbra a settembre.

Terence Hill vestirà i panni di Don Matteo per l’ultima volta nella quarta puntata della stagione 13. Successivamente, a lui subentrerà Raoul Bova, come già annunciato. Oltre Hill, attesi sul set anche gli altri protagonisti tra cui Nino Frassica (il Maresciallo Cecchini), Maria Chiara Giannetta (la Capitana Olivieri) e Maurizio Lastrico (il PM Nardi).

Il debutto di Don Matteo 13 è fissato all’inizio del 2022 su Rai1.