Come è morto Gianni Nazzaro? L’autore della canzone Quanto è Bella Lei è scomparso nelle ultime ore. Il mondo della musica è in lutto oggi e piange uno dei suoi artisti di vecchia data: Gianni Nazzaro ha lasciato questa vita.

La notizia è giunta in rete dalle agenzie di stampa solo pochi minuti fa ma sembrano non esserci dubbi sulle cause della morte. Come è morto Gianni Nazzaro? Nazzaro è stato stroncato da un cancro ai polmoni.

Nel momento del decesso si trovava ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Si è spento oggi, martedì 27 luglio 2021, all’età di 72 anni.

Autore stimato del repertorio italiano, con le sue parole ha fatto da colonna sonora agli amori degli anni ’70, e non solo. Tra le sue canzoni più apprezzate, Quanto è Bella Lei, brano che risale al 1972. Gianni Nazzaro lo ha presentato in Un Disco Per L’Estate, la manifestazione musicale itinerante che portava nelle case degli italiani la migliore musica del momento.

