Oggi si parla molto dell’atleta scambiata per Lady Gaga alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma cosa è successo? In alcuni scatti e frammenti video, a molti è sembrato di aver intercettato Lady Gaga nei Giochi delle Olimpiadi di Tokyo ma, chiaramente, non poteva di certo trattarsi della cantante internazionale amata ovunque.

L’atleta scambiata per Lady Gaga alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è una lottatrice giordana di taekwondo, purtroppo eliminata dalla competizione.

Si chiama Julyana Al-Sadeq e ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi asiatici del 2018 ma a Tokyo è stata eliminata. Nel corso degli ottavi di finale, nella categoria 67 kg, delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Julyana Al-Sadeq è stata eliminata dalla bravissima atleta brasiliana Milena Titonelli.

Durante un combattimento, Julyana Al-Sadeq ha raggiunto i social network di tutto il mondo e ha fatto chiacchierare molto proprio per la sua incredibile somiglianza con la cantante Lady Gaga.

Uno scatto realizzato durante il match e i frammenti video mostrati in televisione hanno sottolineato alcuni tratti di Julyana Al-Sadeq del tutto simili a quelli della cantante internazionale tra le più apprezzate al mondo.

Non solo il viso ma anche la posa assunta in quel momento e la fisicità dell’atleta hanno portato i fan a ricordare Lady Gaga e a vederla in lei per qualche secondo. Le immagini hanno girato molto sui social, toccando un lato e l’altro del mondo e raggiungendo anche la penisola ma Lady Gaga alle Olimpiadi non c’era.

Attiva sui social, le ultime immagini di Lady Gaga postate su Instagram risalgono a una manciata di ore fa ma Miss Germanotta non ha fatto parola di quanto avvenuto a Tokyo: non ha ancora commentato le sembianze dell’atleta che per qualche istante ha fatto stralunare gli occhi ai più.