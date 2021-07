C’è ancora poco tempo per aggiudicarsi l’offerta speciale di DAZN, in promozione fino a domani 28 luglio al prezzo ridotto di 19,99 euro, invece dei 29,99 euro di listino. La piattaforma di streaming detiene la trasmissione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-24 (10 partite, di cui 7 in esclusiva e 3 in condivisione). L’iniziativa promozionale sta per scadere, quindi, se siete interessati, fareste meglio ad affrettarvi per concludere l’attivazione dell’abbonamento.

In questo modo, il prezzo mensile sarà di 19,99 euro al mese per i prossimi 14 mesi, non avrete alcun vincolo di permanenza (nel senso che sarete liberi di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento). Oltretutto, c‘è anche la possibilità di mettere in pausa la sottoscrizione per un massimo di 4 mesi (alla riattivazione, la spesa mensile avrà sempre un prezzo scontato), anche se il periodo promozionale resterà di 14 mesi dal momento dell’attivazione (contando anche la pausa). L’abbonamento vi permetterà di guardare i contenuti su smart TV, tablet e smartphone, fino ad un massimo di 6 dispositivi associati (2 per la visione in contemporanea). Vi state chiedendo quali siano i contenuti inclusi nell’offerta di DAZN? La Serie A TIM, la UEFA Europa League, le migliori partite della UEFA Conference League, la Liga, la Serie BKT, la MotoGP (anche Moto2 e Moto3), l’NFL, il campionato di freccette e Indycar, la GGG e la Golden Boy per la box, oltre che il tennis, la pallacanestro, il ciclismo e gli sport invernali su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD.

La promozione è valida anche per i vecchi clienti, ovvero quello iscritti prima del 1 luglio, che avevano provveduto ad inserire i dati della carta di credito o dell’account PayPal sul portale di DAZN (per loro gratis i mesi di luglio ed agosto, con il prezzo dell’abbonamento mensile fissato a 19,99 euro per 12 mesi a partire da settembre).