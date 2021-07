Volete regalare o regalarvi una nuova smart-band del marchio Huawei? Allora non potete assolutamente farvi scappare la fantastica offerta di oggi 27 luglio su Amazon, relativa all’ultima Huawei Band 6. Il wereable del produttore cinese è disponibile al prezzo di 39,90 euro (il più basso di sempre sull’e-commerce), anziché di 59,90 di listino. A questo costo potete acquistare il dispositivo sia nella colorazione Graphite Black cheSakura Pink. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche del dispositivo.

La Huawei Band 6 presenta un ampio display AMOLED FullView a colori da 1,47 pollici (risoluzione di 194 x 368 pixel a 282ppi). Grazie all’area di visione 1,48 volte più grande permette una migliore lettura delle notifiche e mostra informazioni sempre più utili, come ad esempio la visione di foto più grandi, maggiori statistiche degli allenamenti ed un monitoraggio costante della frequenza cardiaca. Infatti, con il rilevamento preciso del battito cardiaco di Huawei Truseen 4.0, l’utente è in grado di sapere in tempo reale il numero dei battiti con esattezza. Se non riuscite a separarvi dalla smart-band nemmeno durante la notte, il dispositivo traccerà il vostro sonno in maniera precisa e scientifica, ottimizzando anche la qualità del sonno in maniera graduale.

La Huawei Band 6 è resistente all’acqua fino a 5ATM, supporta la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) ed include 85 modalità di allenamento personalizzate, tra cui anche la novità per il salto della corda, più 10 modalità di allenamento professional. La batteria garantisce una durata fino a due settimane di utilizzo standard con un solo ciclo di ricarica. Insomma, a bordo della smart-band di casa Huawei troverete questo e tanto altro, peraltro in super offerta su Amazon al prezzo di 39,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.