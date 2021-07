In giornata odierna è stato rilasciato per i Huawei Watch 3 un altro aggiornamento, che integra nel sistema operativo diversi miglioramenti, principalmente destinati ad incrementare l’autonomia dello smartwatch e ad ottimizzarne la connettività con iOS. L’upgrade MR1, questa la sigla, incide positivamente sull’esperienza di utilizzo quotidiana, incrementando la durata della batteria del 20%, migliorando la precisione delle funzioni di Gesture Control, ottimizzando la funzione meteo, oltre che la connettività e la stabilità del collegamento con iOS (un aspetto che gli utenti in possesso di un dispositivo della mela morsicata, che hanno deciso di puntare sul wereable del produttore cinese, avranno certamente apprezzato).

Il produttore cinese ha anche assicurato che il Huawei Watch 3 continuerà ad essere aggiornato ancora per diverso tempo, vedendo aggiunte anche altre funzioni, come il lavaggio delle mani ed il rilevamento delle cadute. Vediamo adesso come aggiornare l’indossabile, assicurandosi prima che la percentuale di carica residua sia almeno del 20%. Fatto questo, occorrerà collegare l’orologio allo smartphone tramite l’app Huawei Health, lanciare l’applicazione, toccare la voce ‘Dispositivi‘, selezionare il device in questione (in questo caso il Huawei Watch 3 o Watch 3 Pro, visto che l’upgrade è destinato ad entrambi) ed infine la voce ‘Aggiornamento firmware‘, per poi seguire le istruzioni che compariranno a schermo.

Parliamo già di un ottimo dispositivo, pronto a diventare davvero ottimo con gli accorgimenti che l’OEM di Shenzhen ha pensato di riservargli con gli ultimi upgrade. Adesso si tratta semplicemente di mettersi buoni, aspettare il proprio turno per il download e gustarsi tutte le novità associate (tra cui, la migliore, l’ottimizzazione della durata della batteria, incrementata nell’ordine di più del 20%, che non è per niente poco). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.