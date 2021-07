Da oggi 26 luglio diventano effettive alcune rimodulazioni WindTre per quanto riguarda la novità del secondo gettone relativo al meccanismo di anticipo del traffico. La modifica unilaterale è entrata in auge quest’oggi per tutti quei clienti appositamente già informati a tempo debito (si tratta della seconda trance, dopo la prima dello scorso 28 giugno, che faceva capo ad alcuni altri clienti dell’ex brand 3 Italia).

Ci sono anche altri clienti per cui le rimodulazioni WindTre scatteranno dal 2 agosto, secondo la modalità a scaglioni, tipica di certi cambiamenti. Si fa presente che gli utenti che si avvalgono ancora del sistema PeopleSoft dell’ex brand 2 Italia, l’anticipo del traffico scatta dopo il passaggio al sistema del gestore unico WindTre. Ad altri clienti ancora le modifiche sono state applicate dal 5 luglio. In caso di ricarica effettuata in ritardo rispetto al rinnovo dell’offerta attiva, il nuovo meccanismo di anticipo del traffico non prevede il blocco dell’offerta, ma la disponibilità del traffico per 1 giorno solare al prezzo di 0,99 euro. Se il giorno successivo il credito residuo dovesse rivelarsi ancora non sufficiente, il traffico resterà a disposizione per altri 4 giorni, al prezzo di 1,99 euro (non più a 0,99 euro per i primi 2 giorni, come accadeva prima delle rimodulazioni WindTre di cui vi stiamo parlando).

Il traffico viene ‘anticipato’ non solo in caso di ricarica effettuata in ritardo rispetto al rinnovo dell’offerta, ma anche se l’utente procede all’attivazione di un’offerta senza avere abbastanza credito. Il meccanismo di anticipo del traffico delle rimodulazioni WindTre non è valido per le opzioni roaming UE e per l’attivazione del servizio ‘Autoricarica’. In caso di mancata ricarica al termine dei giorni in cui il traffico è stato anticipata, la SIM potrà continuare a ricevere, oppure ad effettuare chiamate di emergenza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.