Questa appena cominciata è la settimana che vedrà protagonista i Huawei P50, in tutti i tre modelli della nuova serie ammiraglia. Sull’esperienza software garantita dai top di gamma si è molto chiacchierato e ora abbiamo a disposizione anche nuovi dettagli dell’ultima ora, prima dell’imminente lancio, grazie alla fonte Huawei Central.

Sembrerebbe proprio che tutti i Huawei P50 saranno presentati a giorni (più esattamente questo giovedì 29 luglio) con a bordo una nuova versione di Harmony OS aggiornata. Il debutto di un nuovo aggiornamento del sistema alternativo ad Android dovrebbe dunque combaciare proprio con il keynote ufficiale in programma tra tre giorni. Probabilmente non si tratterà di una versione dell’OS molto diversa da quella fin qui nota ma certamente questa sarà stata ancora migliorata in alcune funzioni e resa più matura dopo il suo primo lancio ufficiale ad inizio giugno.

Quello che continua a non essere ben chiaro è se i Huawei P50, subito dopo il loro lancio, verranno commercializzati ovunque proprio con la soluzione Harmony OS a disposizione. Non ci sono dubbi sulla sua implementazione almeno in Cina ma, nei mercati occidentali e dunque in Europa e anche in Italia, non si è proprio certi del fatto che la nuova soluzione sia messa a disposizione. Per tutto il mercato globale il produttore potrebbe preferire di andare sul sicuro puntando su quanto i consumatori già conoscono e magari ritengono più stabile.

Solo tre giorni e conosceremo il destino software pianificato proprio per la serie Huawei P50. Quest’ultima ha accumulato un vistoso ritardo nella tabella di marcia per il suo lancio, a causa degli ormai noti problemi di approvvigionamento di elementi hardware importantissimi. Bisognerà dunque vedere quale sarà la risposta del mercato per l’imminente lancio e proprio la scelta dell’OS Harmony OS rispetto a quello già noto Android potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso un successo o insuccesso.