Emergono online le prime indiscrezioni sul cast di Che Dio ci Aiuti 7. La nuova stagione dell’amata fiction Rai è stata confermata dopo l’ultimo episodio, andato in onda lo scorso marzo e ha visto il lieto fine per molti personaggi: da Nico e Monica, riuniti e finalmente insieme (stavolta sul serio?), a Ginevra ed Erasmo diventati ufficialmente una coppia. E Azzurra ha capito che la sua strada è quella della vocazione.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la prossima stagione, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo anno (salvo sorprese), il cast di Che Dio ci Aiuti 7 potrebbe essere un po’ diverso rispetto a quello della precedente stagione.

Sembra proprio che Diana Del Bufalo non tornerà a interpretare Monica. Dopo il debutto nella quarta stagione, l’assenza nella successiva e una presenza fissa nella sesta, pare che non rivedremo il suo personaggio: la sua storia, infatti, si è conclusa e non ci sarebbero altri modi per farla restare. Dopo molte peripezie, Monica ha ritrovato la felicità con Nico. Non sappiamo ancora se Gianmarco Saurino farà ancora parte del cast, oppure seguirà la Del Bufalo.

Spazio quindi a nuove storie, e tra queste potrebbe esserci quella legata al personaggio di Can Yaman. L’attore turco è apparso nel finale della sesta stagione in un piccolo ruolo, il barista del convento che “provoca” Monica e Azzurra, in particolare quest’ultima. La presenza del giovane, al contrario, ha convinto la novizia a prendere ufficialmente i voti.

Il cameo di Can Yaman non è passato inosservato: l’attore turco è molto amato nel nostro Paese, grazie alle soap Bitter Sweet, Daydreamer e Mr. Wrong. Oltre ad essere un volto noto tra il pubblico italiano, soprattutto quello femminile, Yaman sta girando un’altra produzione Lux Vide (come Che Dio ci Aiuti), ossia il reboot di Sandokan.

Resta anche da capire se Francesca Chillemi tornerà a interpretare Azzurra nella settima stagione. L’attrice è impegnata nella produzione di un’altra fiction, stavolta per Mediaset.