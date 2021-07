Dal 26 luglio va in onda per la prima volta NCIS su Italia1: non si tratta ovviamente di una prima visione, ma lo è per la rete giovane di Mediaset, che quest’estate si è accaparrata i diritti dell’intera library dello storico poliziesco CBS, storicamente in onda in Italia su Rai2.

Il debutto di NCIS su Italia1 è fissato per lunedì 26 luglio nell’access prime time, col primo episodio della prima stagione. La serie sull’omonima squadra investigativa federale, chiamata a risolvere i crimi che coinvolgono esponenti della marina americana, porterà sulla rete Mediaset i suoi ormai storici personaggi, dall’integerrimo e burbero capo Gibbs (il protagonista e produttore esecutivo dello show Mark Harmon) all’eccentrica Abby (Pauley Perrette), passando per l’espansivo DiNozzo (Michael Weatherly) e il nerd McGee (Sean Murray). NCIS ha debuttato nel 2003 su CBS e in Italia è stata trasmessa in prima visione da Rai 2 a partire dal 2005. Molti attori del cast hanno inevitabilmente abbandonato la serie nel corso degli anni, altri invece sono ancora in scena nella diciottesima stagione, l’ultima realizzata finora, e torneranno anche nella diciannovesima appena entrata in produzione.

La programmazione di NCIS su Italia1 proseguirà con due episodi al giorno, dal lunedì alla domenica alle 20.20, dopo le repliche della nona stagione di CSI e prima della programmazione di prima serata della rete, a cui farà da apripista sia nei giorni feriali che nel weekend.

L’arrivo di NCIS su Italia1 non cambia però la programmazione degli episodi in prima visione: Rai2 mantiene i diritti di distribuzione delle nuove stagioni del poliziesco in prima tv assoluta per l’Italia. Infatti NCIS 18 tornerà in onda da fine agosto dopo la pausa estiva, con la seconda parte della stagione dall’episodio 9 ancora inedita, sempre su Rai2. Lo stesso accadrà con le prossime stagioni, a partire dalla diciannovesima, le cui riprese appena sono iniziate con l’enigma sulla presenza di Mark Harmon.