Ormai da qualche settimana il gossip ha gli occhi ben puntati su Marco Bocci e Laura Chiatti e sulla loro possibile crisi, ma cosa c’è di vero e cosa no? Al momento non vi è niente di sicuro e quello che sappiamo è che al momento la coppia non ha né confermato e né smentito le voci che parlano insistentemente di una crisi che i due hanno deciso di affrontare insieme mettendo al primo posto il bene dei loro figli, Enea e Pablo.

Ma cosa sta succedendo di preciso? Quella tra Marco Bocci e Laura Chiatti potrebbe non essere una crisi. I fan abituati a vederli sempre insieme, per via del periodo del lockdown e di quello che è arrivato subito dopo (ovvero la prima estate da passare in Italia e in famiglia), ora devono fare i conti con il fatto che i due attori hanno ripreso il loro lavoro e le cose sono cambiate.

Lui in giro prima sul set e poi con la sua tournée, lei in nuova fiction e poi davanti all’obiettivo per alcune campagne pubblicitarie importanti, e i bambini? Una volta vediamo Enea e Pablo con il padre e poi con la madre e solo in poche occasioni abbiamo avuto di beccare insieme la famiglia al gran completo (vedi il compleanno di Pablo dello scorso 8 luglio), questo significa davvero che i due si sono lasciati?

I rumors e il gossip impazzano da giorni sulla coppia, forse ex, e non solo perché si parla di un possibile tradimento da parte di lui con una collega, ma anche per una serie di frecciatine che lei continua a lanciare sui social evidenziando la voglia di ripartire mettendosi al primo posto. I bene informati sono pronti a giurare che la loro parvenza di coppia sta in piedi solo per amore dei loro figli ma sicuramente prima o poi dovrà smentite o confermare le voci di una crisi perché i paparazzi sono già pronti a beccarli insieme oppure da soli.