“Pronto?”, risponde Robert Plant dall’altra parte dell’oceano. Al Superdrome di New Orleans circa 80mila persone attendono i Led Zeppelin, sbarcati nel Nuovo Continente per il tour. La voce di Maureen Wilson, la sua prima moglie, ha il fiato mozzato. Karac è il loro figlio, ha 5 anni, e sta molto male. Improvvisamente il boato della folla che attende il concerto, nella testa di Robert, si spegne.

Due ore dopo arriva una seconda chiamata. Karac Plant è morto, ucciso da un virus che ha intaccato il suo stomaco. Il tour manager Richard Cole ha di fronte a sé un uomo distrutto. Il 26 luglio 1977 la storia dei Led Zeppelin prende una strada tortuosa, fatta di dubbi e instabilità. Il tour negli Stati Uniti viene immediatamente annullato. Un anno, quello, in cui la band britannica ha già dovuto affrontare altri problemi: John Bonham continua nella sua eclissi alcolica, Jimmy Page è ancora schiavo della droga e l’equilibrio p sempre più labile.

La morte del figlio di Robert Plant rischia di cancellare tutto, ma tra i 4 ragazzi di Whole Lotta Love c’è lui, il bassista John Paul Jones, che un anno dopo rimetterà tutto in piedi. Robert ricorda quell’anno difficile, però, anche per l’affetto dei suoi compagni d’avventura. “John Bonham e Pat sono stati fantastici”, racconta in un’intervista recente. Al suo piccolo Karac dedica All My Love e I Believe, necessarie catarsi dopo tanto dolore: “Persi il mio ragazzo. Non volevo più far parte dei Led Zeppelin. Volevo solo stare con la mia famiglia“.

Eppure la fine degli anni ’70, per i Led Zeppelin, è una vera e propria maledizione. Tutto finirà nel 1980 con la morte di John Bonham e da quegli anni il rapporto tra Robert Plant e il suo storico progetto diventa sempre più conflittuale, quasi come quello tra due fidanzati tossici che hanno smesso di amarsi.