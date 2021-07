La Ruota del Tempo è la nuova serie originale di Amazon Studios in arrivo entro il 2021 sulla piattaforma Prime Video: l’ambizioso adattamento della celeberrima saga letteraria The Wheel of Time di Robert Jordan, 14 volumi venduti in oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo, debutterà il prossimo autunno.

Il nuovo poster de La Ruota del Tempo diffuso durante il Comic-Con@Home annuncia che la serie fantasy The Wheel of Time sarà disponibile su Prime Video, gratuitamente per gli abbonati al servizio Prime di Amazon, da novembre 2021 (la data esatta è ancora in definizione).

Ricchissimo il cast de La Ruota del Tempo, con molti volti noti in ruoli di primo piano: Rosamund Pike interpreta la protagonista Moiraine, Josha Stradowski nei panni di Rand al’Thor, Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara, Sophie Okonedo nel ruolo di Siuan Sanche, Zoë Robins nei panni di Nynaeve, Barney Harris come Mat Cauthon, Kae Alexander come Min Farshaw, Madeleine Madden nei panni di Egwene Al’Vere, Miguel Alvarez come il Re di Ghealdan, Daniel Henney nel ruolo di al’Lan Mandragoran Naana Agyei Ampadu come Danya e Michael McElhatton come Tam Al’Thor.

Ne La Ruota del Tempo apparirà anche Alvaro Morte, noto ai più come il Professore de La Casa di Carta, che ha condiviso la locandina della serie in spagnolo: il suo ruolo sarà quello di Logain.

La Ruota del Tempo è stata sviluppata da Rafe Judkins (Agents of Shield, Hemlock) ed è basata sull’epopea fantasy tra le più complesse e affascinanti della letteratura moderna: la trama ruota intorno alla cosiddetta Ruota del Tempo, caratterizzata da sette raggi, ognuno a rappresentare un’epoca storica, e un continuo alternarsi di guerre tra la Luce e l’Ombra che scandiscono i tempi ciclici del mondo.