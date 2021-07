Per tanti nostri lettori qualsiasi tipo di discorso relativo agli iPhone 14, ad oggi, potrebbe apparire frettoloso. Difficile dare loro torto, anche se alcune indicazioni trapelate di recente sono particolarmente interessanti e vanno ad arricchire quanto abbiamo riportato durante il mese di giugno con un primo pezzo a tema. Cerchiamo di capire insieme, dunque, in quale direzione stiano andando le mosse di Apple, con un progetto che potrebbe regalarci una serie di device praticamente indistruttibile.

Le ultime indiscrezioni sulle specifiche degli iPhone 14 in arrivo nel 2022

In particolare, la serie che verrà commercializzata il prossimo anno dovrebbe presentarci un nuovo design, con telaio in lega di titanio. Questo, almeno, quanto trapelato di recente a proposito dei prossimi iPhone 14 attraverso un nuovo rapporto degli investitori di JP Morgan Chase. Per quanto riguarda i partner di Apple, le ultime indiscrezioni raccolte oggi 26 luglio ci dicono che Foxconn sarà con ogni proabilità il produttore esclusivo dei telai in titanio per i modelli di fascia alta.

ARTICOLI CORRELATI

Come molti sanno, gli ultimi iPhone sono realizzati in alluminio e acciaio inossidabile. Cosa comporterebbe una scelta del genere per gli iPhone 14? Rispetto al materiale scelto per i più recenti melafonini, il titanio ha una durezza relativamente elevata che lo rende più resistente ai graffi. Senza dimenticare il fatto che la sua rigidità lo rende abbastanza resistente da resistere a movimenti indesiderati. È resistente come l’acciaio ma più leggero del 45% e due volte più resistente dell’alluminio pur essendo solo il 60% più pesante.

Occhio poi alla questione display. A detta della fonte, infatti, Apple alla fine dovrebbe decidere di presentarci un iPhone da 6,1 pollici e due iPhone da 6,7 ​​pollici. Questo vuol dire sia l’iPhone 14 standard che l’iPhone 14 Pro saranno disponibili in queste due opzioni di dimensioni. Vedremo alla fine quale sarà la scelta dell’azienda sotto questo punto di vista.