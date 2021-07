Il trailer di Dexter: New Blood è stato rilasciato poche ore fa proprio al Comic-Con di San Diego 2021. Michael C. Hall ne è stato protagonista nel panel dedicato al nono capitolo della saga dedicata al famoso serial killer mentre il primo trailer ufficiale ha rivelato la data di messa in onda dei nuovi episodi: 7 novembre 2021.

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia e dopo quello che abbiamo visto nel trailer l’hype è già alle stelle. Sicuramente il ‘sequel’ è uno dei lavori più attesi di questa stagione e non solo per tutti coloro che hanno amato il finale dell’ottava stagione (quello che aveva chiuso la serie ormai dieci anni fa) e che adesso vogliono criticare l’operazione ‘bis’ ma anche per quelli che lo hanno odiato e aspettavano una fine degna, ma siamo sicuri che sia questo il caso?

Il trailer di Dexter: New Blood prende il personaggio omonimo di Michael C. Hall e lo sposta nel New England. Lì ha messo insieme un nuova vita che lo vedo al centro di una storia “d’amore” con una donna e che lo piazza dietro al bancone di un negozio di articoli sportivi locale. Nello stesso video possiamo anche scorgere Clancy Brown fare la sua apparizione come il nuovo antagonista del revival e tra una scena e l’altra ecco che armi e sangue fanno capolino lasciando intendere che il passeggero oscuro sia ancora vivo e vegeto.

Dexter Morgan ora si chiama Jim Lindsay, è un addetto alle vendite del Fred’s Fish & Game. e sembra pronto a dominare i suoi istinti cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita precedente come serial killer ma qualcosa non va come previsto e tutto torna di nuovo a galla, forse la questione ha davvero a che fare con il figlio Harrison oppure no?

Ecco il trailer di Dexter: New Blood: