Il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck arriva nel giorno del compleanno della cantante, che ha appena compiuto i suoi 52 anni di età. In perfetta forma fisica, JLo è tornata sui social sfoggiando un bikini colorato e mostrando in via ufficiale la foto con Ben Affleck.

I due si baciano e confermano via Instagram il ritorno dei Bennifer ma qualcosa erra già nell’aria; erano infatti stati di recente paparazzati ma non si erano ancora espressi. Non avevano confermato né smentito le voci che ipotizzavano un ritorno di fiamma fino a qualche ora fa, quando, nel compiere 52 anni, Jennifer Lopez ha voluto ufficializzare il ritorno dei Bennifer.

La foto del bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata scattata a Saint Tropez. I due hanno festeggiato la ricorrenza a bordo di uno yacht lussuosissimo e, attraverso uno scatto di Ana Carballosa, ufficializzano di essere tornati insieme, per la felicità dei milioni di fan che li seguono in tutto il mondo.

La relazione va avanti da più di un mese (almeno!). Erra fine giugno, infatti, quando i due sono stati fotografati insieme nel ristorante Nobu a Malibu, anche in quella occasione intenti a scambiarsi dolci effusioni. Il ritorno di fiamma era stato immediatamente ipotizzato ma tutto taceva da parte dei diretti interessati che solo adesso hanno deciso di rompere il silenzio per uscire allo scoperto.

Il nuovo capitolo dei Bennifer è dunque ufficiale, adesso. La foto del bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck condivisa dalla stessa JLo conferma il ritorno della coppia, più innamorata che mai.