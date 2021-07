Uno dei personaggi sportivi più discussi, da un po’ di tempo a questa parte, è senza ombra di dubbio Paola Egonu, complice la diffusione in rete di una foto con altezza del suo salto visibilmente ritoccata. Questo, in estrema sintesi, il succo dell’articolo di oggi, a distanza di qualche giorno dai nostri primi approfondimenti sulle Olimpiadi di Tokyo. Considerando il fatto che parliamo di una campionessa assoluta, è giusto precisare che non siano necessarie queste fake news per renderle meriti ed omaggi.

Va chiarita la bufala sull’altezza del salto di Paola Egonu

In sostanza, negli ultimi giorni si è discusso tanto dopo la scelta di selezionare Paola Egonu come portabandiera alle Olimpiadi. Un autentico onore, relativo all’intera rassegna e non alla mera rappresentanza della squadra italiana che si è presentata in Giappone. Qualcuno, infatti, ha ritenuto che questa sia stata una semplice scelta determinata dal politicamente corretto e che la ragazza non avesse meriti sportivi tali da essere scelta per questo compito. Falso, visto che parliamo di una delle giocatrici più forti al mondo secondo i principali addetti ai lavori.

Per difenderla e per esaltarne le qualità atletiche in tanti, sui social, hanno pubblicato la foto di una celebre schiacciata di Paola Egonu. Peccato che la foto sia stata palesemente modificata, come hanno evidenziato in queste ore fonti tipo Giornalettismo e Bufale. L’altezza del salto della giocatrice italiana risale a qualche anno fa ed è notevole, ma non ai livelli che ci sono stati mostrati attraverso il ritocchino in questione. Trattandosi di un’immagine virale, è giusto metterlo in evidenza.

Rispetto alla foto che trovate nel nostro articolo, quella ritoccata sull’altezza del salto di Paola Egonu che la mostra maggiormente sospesa in aria. Doveroso mettere in risalto che parliamo di un’atleta super, ma le fake news non vanno mai bene e ci sta smentire la storia in stile “donna bionica“.