Sono segnali indubbiamente interessanti, quelli che arrivano stamane per tutti coloro che vogliono testare nuovi aggiornamenti WhatsApp sul proprio iPhone. La tanto attesa funzione multi-device, di cui si parla da diversi a questa parte, è finalmente disponibile in versione beta anche per gli utenti iOS. Dopo aver parlato delle ultime mosse degli sviluppatori riguardanti la risoluzione di spinosi problemi, come quello che ha coinvolto lo zoom della fotocamera la scorsa settimana, tocca dunque riesaminare il discorso sviluppo.

Dettagli sull’arrivo del multi-device anche su WhatsApp per iPhone

Alcuni dettagli sull’arrivo dell’attesa beta sono arrivati dal sito Huawei Central, secondo cui la nuova funzionalità beta multi-device rappresenta una vera e propria svolta per chi utilizza WhatsApp con iOS. Il rilascio in questione, infatti, consente agli utenti di utilizzare WhatsApp Web o WhatsApp Desktop senza dover necessariamente puntare sulla connessione internet del proprio iPhone, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi. A questo, poi, si aggiunge il fatto , gli utenti possono connettere fino a quattro dispositivi contemporaneamente.

Va detto che ci saranno dei passi in avanti anche in termini di privacy, in quanto gli utenti potranno avere conversazioni end to end attraverso i propri contatti, che di conseguenza non verranno archiviate sui server WhatsApp. I messaggi, indipendentemente dalla loro natura, verranno inviati a tutti i dispositivi, ma sarà fondamentale verificare in fase preliminare se il proprio dispositivo sia compatibile o meno con la nuova funzione concepita anche per gli iPhone.

Per effettuare il check in questione, dovrete accedere in prima istanza al vostro account WhatsApp, per poi selezionare l’opzione Impostazioni. A quel punto, verificate cosa ci sia tra i dispositivi collegati (Whatsapp Web/Desktop). Arrivati a questo punto, gli utenti abilitati potranno osservare la nuova riga relativa alla funzione multi-device. Fateci sapere se avete avuto la possibilità di testare il tutto.