In questi tempi pieni di invettive degli artisti contro omofobia, razzismo, centro destra e no-vax arriva anche quella di Fedez contro i preti in un tweet pubblicato nell’ultima ora. Federico Lucia, da tanti mesi, è in polemica soprattutto sul ddl Zan e molto spesso lancia i suoi messaggi attraverso i canali social.

Don Mirco Bianchi provoca Fedez

Oggi il rapper e imprenditore milanese risponde a Don Mirco Bianchi, sacerdote spesso al centro delle polemiche per le sue posizioni in merito alla comunità LGBT e a sostegno della famiglia tradizionale. Il prete non ha mai nascosto il suo sostegno all’associazione onlus Pro Vita né a Simone Pillon, e molto spesso è stato oggetto di attacchi per le sue affermazioni. Sul ddl Zan, per esempio, aveva affermato che con la sua approvazione sarebbe stata abolita la Festa della Mamma.

In uno dei suoi ultimi tweet Don Mirco Bianchi ha punzecchiato Fedez e il mondo degli influencer con il messaggio: “Appello agli influencer: aiutiamo ad aiutare a far nascere e non a fare abortire”. In chiusura ha taggato il rapper milanese, che ha prontamente risposto.

Fedez contro i preti

La risposta di Fedez non si è certo lasciata attendere. Il rapper ha risposto su Twitter: “Appello a tutti i preti: non rompete le pa**e alle donne che scelgono di abortire, grazie”. Alla risposta di Federico Lucia ha nuovamente replicato Don Mirco Bianchi con la giustificazione della libertà di opinione.

Le posizioni di Fedez contro i preti, la Chiesa e il Vaticano in generale non sono nuove: il rapper aveva punzecchiato la Santa Sede quando era spuntata la lettera in cui si faceva appello al Concordato. Ancora, nel 2019 aveva fatto discutere una sua affermazione su Gesù in tempi in cui si parlava del Congresso Delle Famiglie.

Quella di Fedez contro i preti è una delle tante provocazioni del rapper contro il conservatorismo.

Appello a tutti i #preti:

Non rompete le palle alle donne che scelgono di abortire.

Grazie 💖 https://t.co/UR2iTJMBDx — Fedez (@Fedez) July 26, 2021