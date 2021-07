Federico Rossi positivo al Coronavirus, il cantante è in quarantena in quanto risultato positivo al covid-19 e da casa dice: “Vacciniamoci”.

Noto per aver fatto parte del duo Benji e Fede, Federico Rossi è ora solista al pari del suo fidato compagno di band, Benji. I due hanno salutato definitivamente i fan attraverso due concerti all’Arena di Verona. Adesso Federico Rossi torna a far parlare di sé ma non per la musica. Il cantante è in quarantena, risultato positivo al covid-19.

Sui social si sfoga. “Diffidate un po’ dai tamponi rapidi, fate sempre il molecolare”, le parole di Fede. Non ha mai detto esplicitamente di essere stato contagiato ma è ciò che si suppone visti i discorsi relativi a tamponi e covid.

Federico Rossi positivo al Coronavirus è al momento in isolamento. Ne approfitta per invitare ad usare le mascherine di protezione individuale di tipo ffp2 ma invita anche tutti a vaccinarsi.

“Sono convinto che ne usciremo, prima o poi. Vacciniamoci e usiamo sempre la mascherina Ffp2″, le sue parole che si rivolgono a milioni di fan giovanissimi. La notizia della positività di Fede Rossi sembra risalire già a qualche giorno fa, ad esaminare bene gli indizi sui social.

Prima delle storie infatti, Federico Rossi aveva cinguettato: “Un saluto dal giardino di casa”. Un messaggio innocente su Twitter sottovalutato che ha lasciato un po’ tutti perplessi fino all’ipotesi del suo isolamento fiduciario. Sarà per questo che Fede ha sentito il bisogno di twittare la sua solitudine, costretto in giardino con il caldo a non poter raggiungere altre location.

Tutto tace sulle sue condizioni di salute. Sembra però che il cantante stia bene e che non abbia particolari sintomi ma sia costretto in casa per l’isolamento fiduciario fino a negativizzazione. Intanto la campagna vaccinale in Italia prosegue e anche Rossi ha lasciato il suo appello ai fan.