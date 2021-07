Come pagare DAZN per la sua offerta di contenuti sportivi, tra cui tutte le 10 partite di ogni giornata di serie A? Quali sono i metodi di pagamento accettati per i clienti che vogliono sottoscriverne l’offerta in vista del prossimo avvio del campionato di calcio? Le soluzioni sono davvero molteplici e prevedono sia l’utilizzo di carte di credito come di debito, della ben nota Postepay ma anche di carte prepagate e codici in acquisto presso determinati rivenditore.

Il prossimo mercoledì 28 luglio scadrà l’offerta promozionale per DAZN appunto, quella che prevede un costo mensile di 19,90 euro anziché 29,90 euro. Normale che in tanti stiano provvedendo alla sottoscrizione dell’abbonamento in queste ore ma meglio chiarire esattamente come si può accedere proprio all’operazione. Prima di tutto sono ben accette tutte le carte di credito e di debito rilasciate dagli istituti bancari. Una su tutti, la molto diffusa Postepay puà essere utilizzata per lo specifico scopo, a patto (naturalmente) che abbia abbinata la cifra necessaria all’acquisto della prima mensilità, non un centesimo di meno. Poi sarà premura dell’utente verificare la somma a disposizione per i successivi rinnovi.

Tra i metodi di pagamento utili per pagare DAZN ci sono poi PayPal, Apple Pay eGoogle Pay come anche la tecnologia Amazon In App (ma nel caso si proceda attraverso Amazon Fire Stick). Non mancano all’appello neanche le carte e i codici prepagati DAZN. Le prime possono essere acquistate attraverso i principali negozi di elettronica dunque Mediaworld, Unieuro, Euronics, Esselunga, Carrefour, COOP e Gamestop. Sarà facile trovare le specifiche card fisiche negli store, perché spesso collocate vicino alle casse. Per quanto riguarda invece i codici prepagati, questi potranno essere trovati presso i punti vendita SisalPay, ma anche PUNTOLIS e Startselect. Anche quest’ultima modalità è molto pratica per procedere alla sottoscrizione dell’abbonamento in qualsiasi momento, in completa autonomia attraverso il sito della piattaforma di streaming.