Il Samsung Galaxy S21 si rinnoverà e non poco nell’imminente mese di agosto. C’è a chi pensa alla prossima patch di sicurezza per la serie che, seppur importante, non porterà con se particolari novità nel design e nelle funzioni del telefono. Altro discorso va invece fatto per l’update OneUI 3.1.1, quest’ultimo davvero dietro l’angolo.

Il prossimo 11 agosto ci sarà il tanto atteso evento Samsung Unpacked con protagonisti i nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 ma non una nuova serie Note 21. Per l’occasione, il nuovo hardware dovrebbe fare capolino proprio con a bordo la nuova interfaccia proprietaria One UI 3.1.1. La scelta pianificata corrisponde a quanto visto ogni anno con il lancio estivo di nuovo hardware: non è un caso che anche l’anno scorso ci fu il lancio della serie Note 20, contestualmente all’update incrementale One UI 2.5. Ebbene, sempre nel mese di agosto e come comunicato da un moderatore del forum Samsung, per la fine di agosto dovrebbe partire la distribuzione dello stesso interessante pacchetto anche per i device già in commercio, in primis i Samsung Galaxy S21.

Il fatto che la One UI 3.1.1 in arrivo su Samsung Galaxy S21 sia etichettata come tale e non come One UI 3.5, come ci si sarebbe invece aspettato, non dovrebbe essere motivata da qualche esigenza in particolare. Le novità ci saranno per i già in commercio Samsung Galaxy S21 che riceveranno, appunto, un pacchetto di cambiamenti grafici ma anche di nuove funzioni interessanti, tutte da scoprire.

Dopo l’approdo della One UI 3.1.1 sui Samsung Galaxy S21, la distribuzione dello stesso update proseguirà probabilmente anche entro la prima parte di settembre, per i Samsung Galaxy Note 20 lanciati da ormai un anno. Successivamente l’interfaccia non mancherà anche su altri dispositivi, secondo un programma non ancora ben chiaro ma che forse la stessa Samsung renderà noto per la fine dell’estate.