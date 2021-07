Il trailer di The Walking Dead 11 ha fatto capolino al Comic-Con 2021 ribadendo il concetto: l’ultima stagione sarà violenta, sanguinosa e sorprendente. Violenti attacchi, la voglia di ripartire senza rinunciare ad Alessandria e tutto quello che ha significato per i superstiti in questi anni, e poi lei, Maggie, tornata nel finale della stagione numero 10 e adesso pronta a chiudere i conti con il passato.

La nostra vedova è pronta a sottolineare che non è più la donna di un tempo e che tutto adesso è cambiato per lei ma la ritroveremo al fianco dei superstiti contro tutti o pronta a segnare uno spartiacque tra chi è stato sempre leale e chi è cambiato con il tempo (Negan compreso)?

Ecco il trailer di The Walking Dead 11:

I sopravvissuti stanno ricostruendo Alexandria dopo aver messo a tacere Alpha (Samantha Morton) e Beta (Ryan Hurst) mettendo fine alla lunga guerra con i Sussurratori, Daryl e Carol si riuniscono a Maggie ma tutto sta per cambiare. Scott Gimple, chief content officer di TWD Universe, ha precedentemente rivelato che il capitolo finale sarà composto da 24 episodi e prenderà il via coni primo otto “ricchi di azione”, poi seguirà la 11B di otto episodi alla fine di quest’anno e poi la 11C nel 2022 portando sullo schermo anche i Razziatori.

Il trailer di The Walking Dead 11 si focalizzerà sull’infuocato rapporto tra Negan e Maggie ma anche sul nuovo gruppo di antagonisti dai quali la comunità di sopravvissuti dovrà difendersi. Come si vede in alcuni frame, i nuovi arrivati sono mascherati ma non con la pelle di zombi ma con maschere tipo quelle dei folli in The Purge. Spazio anche al Commonwealth e per il suo leader militare Mercer, cosa ne sarà di Eugene e i suoi?