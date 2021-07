Il trailer di Doctor Who 13 è stato svelato nel corso del panel dedicato alla nuova stagione della serie britannica durante il San Diego Comic-Con@Home.

Nella breve clip è impossibile capire cosa ci riserverà questo nuovo capitolo. L’azione, l’avventura e il pericolo sono ancora al centro della serie, e guardando il trailer sorgono alcune domande: cosa nasconde il Dottore a Yaz? C’è un nuovo nemico? E dove si trovano tutti quei posti strani e meravigliosi che si intravedono sullo sfondo? Speriamo di scoprirlo presto.

Come stato annunciato nei mesi scorsi, Jodie Whittaker e Mandip Gill tornano a vestire rispettivamente i panni del Dottore e Yaz. Fuori dal cast invece Bradley Walsh e Tosin Cole.

Si unisce invece la new entry John Bishop che interpreterà un personaggio di nome Dan Lewis e accompagnerà il Dottore e Yaz in questa nuova avventura.

Durante il panel, è stato anche svelato che un ex attore de Il Trono di Spade apparirà in un ruolo ricorrente. Si tratta di Jacob Anderson, che ha interpretato Grey Worm nella serie HBO. Il suo personaggio si chiamerà Vinder e stando alla descrizione ufficiale “unirà le forze con il Dottore e il suo team per affrontare la sua più grande avventura di sempre combattendo il male nel tempo e nello spazio.”

Anderson ha dichiarato: “Il Dottore ha fatto parte della mia vita da sempre; da quando guardavo e riguardavo la serie sulla videocassetta da bambino; ero terrorizzato, poi piangevo quando il Decimo Dottore ha detto “Non voglio andare”. Da lì ho sempre voluto vivere nel Whoniverse.”

Ecco il trailer di Doctor Who 13 svelato al SDCC:

Qui di seguito invece la foto del cast della tredicesima stagione: il dottore, Yaz e il nuovo companion Dan:

Doctor Who 13 arriverà su BBC entro la fine del 2021. Per vederla in Italia dovremo aspettare probabilmente la primavera del prossimo anno.