Inviare foto e immagini WhatsApp di qualità su smartphone Android come su iPhone da ora è possibile, grazie agli ultimi aggiornamento del servizio di messaggistica per entrambi i dispositivi. Per quanto la novità sia alla portata dei soli beta tester, da questo momento è possibile provare ad inviare i contenuti in 3 versioni differenti, in base alle proprie necessità. L’implementazione è comparsa per prima nella beta per Android 2.21.15.7 e ora arriva a bordo anche dei melafonini Apple.

Come funziona?

Nel momento in cui si vorrà condividere una foto o immagine WhatsApp, sarà possibile scegliere tra 3 diverse opzioni. La prima è quella attualmente in vigore ossia automatica. La seconda sarà definita “qualità migliore” ovvero con un livello di compressione meno significativo: difatti proprio le foto manterranno circa l’80% della loro qualità originale. In ultima battuta ci sarà anche l’opzione di risparmio dati con la quale il contenuto verrà particolarmente compresso per preservare i dati. Magari si andrà in questa direzione nel momento in cui non si ha particolare necessità di inoltrare qualcosa di una certaimportanza e che magari debba restare in memoria.

Al momento, la novità relativa alle immagini e foto WhatsApp è in beta per quegli utenti che partecipano al programma sperimentale per iOS e Android. In ogni momento, la presenza dell’opzione potrà essere verificata attraverso le Impostazioni WhatsApp, dunque nella sezione “Archiviazione e dati chiamata” e dunque nella scheda specifica “Qualità caricamento file multimediali”. La distribuzione della nuova opzione proseguirà in un secondo momento per tutti gli utenti che utilizzano il servizio di messaggistica con i relativi rilasci definitivi della funzione ma in tempi ancora non noti. Probabilmente ci vorranno svariate settimane per andare in questa direzione, ma la sua implementazione potrà di certo essere utile per tanti utenti, in base alle specifiche esigenze di inoltro di contenuti.