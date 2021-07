La questione assistenza, coi problemi PosteMobile, diventa rilevante in questi giorni. Il passaggio alla rete Vodafone, come spesso avviene in queste circostanze, sta determinando anomalie non di poco conto per buona parte degli utenti. Venerdì, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato delle difficoltà riscontrate dai clienti nell’effettuare o ricevere chiamate. Tuttavia, anche sul fronte della connessione dati sono segnalati significativi malfunzionamenti significativi, al punto che si cercano riscontri dai tecnici.

Riscontri sui problemi PosteMobile dopo il passaggio a Vodafone dall’assistenza

La strada più rapida per ottenere assistenza dopo aver toccato con mano problemi PosteMobile in seguito al passaggio alla rete Vodafone consiste nell’accedere alla pagina Facebook aziendale. Una volta arrivati “a destinazione“, infatti, non dovrete fare altro che inviare un messaggio privato, indicando l’anomalia riscontrata. Ricordate, inoltre, di fornire informazioni di base come il vostro nome e cognome completo di codice fiscale, olte ovviamente al numero di telefono.

In caso di risposte “anomale”, dopo aver lasciato un commento pubblico in pagina per problemi PosteMobile, fate attenzione ai truffatori. Lo stesso operatore fa presente che Poste Mobile non chiede mai di comunicare password, OTP, Pin e altri codici personali. In sostanza, su Facebook non contattano mai gli utenti utilizzando profili personali dei loro operatori. Ecco perché tutti sono invitati ad attendere una risposta all’interno di Messenger e a diffidare di eventuali richieste di amicizia provenienti da persone o falsi profili. Soprattutto quelli che affermano di essere operatori del servizio clienti.

Detto questo, staremo a vedere se l’intervento annunciato alcuni giorni fa darà effetti, nella speranza di mettersi alle spalle nel più breve tempo possibile i problemi PosteMobile che sono nati soprattutto dopo il passaggio alla rete Vodafone. Almeno stando ai riscontri di parte della clientela. A voi come stanno andando le cose in questi giorni?