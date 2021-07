Euphoria 2 sarà “devastante”, parola della protagonista Zendaya.

Creato da Sam Levinson, il teen drama della HBO ha fatto vincere all’attrice 24enne un Emmy Award per la sua straziante interpretazione di Rue, un’adolescente tossicodipendente in via di guarigione.

Sono passati due anni dalla messa in onda della prima stagione, e per allietare l’attesa, la rete via cavo ha realizzato due episodi “ponte” per raccontare cos’è successo a Rue e a Jules dopo la loro separazione. Le riprese di Euphoria 2 sono iniziate solo da poco e sono attualmente in corso.

Tra un ciak e l’altro, Zendaya ha rilasciato un’intervista a Teen Vogue per anticipare cosa vedremo nei nuovi episodi. “È una stagione difficile, siamo un po’ nel mezzo“, ha dichiarato al magazine. “Ieri sera abbiamo terminato alle 2.30 del mattino. Lo show è stato intenso. Ed è molto personale, non solo per noi stessi e per tutte le persone che ci lavorano, ma anche per coloro che si sono relazionati così profondamente con i personaggi o hanno vissuto le loro esperienze attraverso la storia di Rue. Quindi lo prendiamo molto sul serio. Ed è decisamente impegnativo. È una stagione impegnativa”.

La star di Spider-Man, di recente avvistata col protagonista del franchise Tom Holland, ha continuato spiegando cosa significhi mettersi nei panni di Rue in Euphoria, una ragazza come tante che lotta contro se stessa per uscire da una dipendenza:

“Penso che Rue meriti davvero tutta quella attenzione quando si tratta del suo personaggio, perché credo che rappresenti molto per così tante persone. E spero di renderle orgogliose con la storia di Rue [e] sul dove rivedremo tutti i personaggi. Penso che questa stagione non sarà facile, piuttosto devastante. E a volte per nulla divertente.”

In altre parole, non aspettiamoci un tono troppo leggero. Riguardo il futuro di Euphoria, si è parlato a lungo di terza stagione come ultima per lo show. Ma in questi casi, molto dipende dalla storia che si vuole raccontare e soprattutto dagli ascolti.