Ci sono nuove indicazioni da prendere in esame questa mattina da prendere in esame, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10 5G. In particolare, dopo aver analizzato la scorsa estate alcuni dettagli sull’arrivo della modalità notturna, come forse ricorderete tramite il nostro approfondimento, stamane è possibile concentrarsi su un bug a quanto pare molto diffuso. Tutto ruota attorno al mancato riconoscimento facciale, che risulta critico e non funzionante per tante persone da un po’ di tempo a questa parte.

Situazione sul riconoscimento facciale per il Samsung Galaxy S10 5G

Un aggiornamento relativo alla situazione che si è venuta a creare di recente per il Samsung Galaxy S10 5G arriva direttamente da SamMobile, utile per comprendere soprattutto quello che ci aspetta a breve termine. Nello specifico, dopo l’ultima patch ufficiale per il device, molti utenti hanno iniziato a lamentarsi del sistema di riconoscimento facciale soggetto ad un bug imprevisto. A detta della fonte, in ogni caso, Samsung ha riconosciuto il problema e ha fatto sapere che sta lavorando per risolverlo nel più breve tempo possibile.

La questione è di facile lettura, in quanto i passaggi di base solitamente suggeriti per problematiche del genere appaiono non efficaci per chi, in questo momento storico, si ritrova con un Samsung Galaxy S10 5G. Morale della favola? Per la risoluzione dei problemi descritti oggi 24 luglio, rimedi rapidi come il ripristino del software del telefono e la cancellazione della cache del proprio smartphone non sembrano offrire sollievo. Dunque, occorre un intervento diretto da parte del produttore asiatico.

Ad oggi, il produttore coreano non ha ancora offerto alcuna finestra temporale su quando gli utenti potranno aspettarsi l’aggiornamento del software di correzione dei bug. Possibile che ci sia un intervento antecedente alla patch di agosto per il Samsung Galaxy S10 5G.