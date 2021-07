Non tutti sanno che è possibile scaricare il Green Pass senza AUTHCODe ossia senza il codice ricevuto via SMS dal Ministero della Salute dopo l’avvenuta vaccinazione, dopo la guarigione o a seguito di un tampone negativo. La mancanza del messaggio per la disponibilità del certificato verde non è un ostacolo insormontabile proprio al download del prezioso documento. Esiste un’alternativa attraverso il sito dedicato del Governo e pure senza app IO o Immuni.

Come scaricare il Green Pass senza AUTHCODE

I passaggi sono pochi e anche abbastanza semplici ma va pure detto che bisognerà essere dotati di un’identità digitale Spid o in alternativa della Carta d’Identità elettronica. Andrà visitato il seguente collegamento, dunque si procederà all’autenticazione del proprio profilo. La prima pagina in caricamento chiederà il permesso di condividere alcuni dati sensibili con la piattaforma. Nel caso specifico, basterà solo il codice fiscale e nulla di più.

Il passaggio successivo e anche finale, porta alla pagina in cui viene scelto se scaricare il Green Pass in italiano, inglese o altra lingua. Una nuova schermata riporterà direttamente documento tanto agognato. Accanto al download del documento sarà presente anche il riferimento all’AUTHCODE personale ma quest’ultimo non servirà più a nulla. Proprio il Green Pass potrebbe essere scaricato in formato PDF nella sua interezza (magari per stamparlo): al contrario lo si potrà avere a disposizione anche come semplice immagine .png da salvare su un dispositivo come uno smartphone e dunque da presentare all’occorrenza via display, nel momento in cui sarà richiesto.

Come è ben chiaro ora, scaricare il Green Pass senza AUTHCODE è possibile ma naturalmente il discorso è valido in tutti quei casi in cui la piattaforma del Governo ha comunque generato il documento, ossia dopo almeno una vaccinazione contro Covid-19 o in caso di guarigione dalla malattia o dopo tampone negativo. La nuova modalità sarà di certo utile soprattutto dal prossimo 5 agosto, ossia quando il lasciapassare sarà richiesto per la fruizione di molti luoghi pubblici al chiuso.